Coronavirus, autolavaggi aperti ma non per tutti: chi può andarci

Gli autolavaggi sono tra le attività che non hanno mai chiuso dall'inizio del lockdown. Rietrano, infatti tra le attività elencate nell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, con codice ATECO 45.20.9 “Autolavaggio e altre attività di manutenzione” o 45.20.91 “Lavaggio auto”.

Ma andare a lavare l'auto non rientra tra le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, o almeno non per tutti. Dunque, chi può recarsi presso gli autolavaggi?

Chi può lavare l'auto?

Non c'è divieto di andare a lavare l'auto in quarantena, ma è fondamentale che si possa considerare come una necessità, altrimenti si rischia la sanzione. Insomma, non è sufficiente recarsi presso l'autolavaggio vicino casa semplicemente perché l'auto è particolarmente sporca fuori e dentro o perché si ha intenzione di sanificare l'abitacolo.

"L’attività di lavaggio auto - spiega l'associazione Assolavaggisti - è stata considerata dal legislatore essenziale perché ritenuta necessaria ad assicurare l’igienizzazione dei veicoli con cui le persone si spostano per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità. Il nostro servizio quindi è disponibile per chiunque usi il veicolo per i predetti motivi ed ha l’esigenza di igienizzare le superfici esterne e interne, anche per limitare il rischio di contrazione dell’infezione".

Lavare l'auto nel parcheggio

Tutti colori a cui è vietato recarsi presso gli autolavaggi, non potranno farlo neanche in strada, poiché l'utilizzo di saponi è vietato e multabile. Si può solo fare ricorso a prodotti di lavaggio a secco che, applicati sulla carrozzeria, permettono di rimuovere lo sporco con un panno e senza uso di acqua.

I più fortunati sono coloro che hanno un'abitazione indipendente, con box o giardino, i quali potranno tranquillamente lavare l'auto con acqua e detergenti specifici senza alcun divieto.