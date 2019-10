Harley Davidson Roman Village Open Day

Porte aperte al Roman Village sabato 5 e domenica 6 ottobre. Un imperdibile appuntamento attende gli appassionati e darà loro modo di provare su strada i nuovi modelli Harley-Davidson® 2020 ed approfittare delle speciali promozioni!

Test Ride nuovi modelli 2020

Oltre alla prova moto gratuita in sella alla gamma 2020, durante il weekend del 5 e 6 ottobre al Roman Village sarà possibile approfittare delle seguenti promozioni

PROMOZIONE MOTO: acquista la tua NUOVA o USATA Harley-Davidson® a TASSO ZERO!

PROMOZIONE ABBIGLIAMENTO: se acquisti capi di abbigliamento nel nostro negozio durante l’Open Day, il 20% della spesa TI VERRA’ RESTITUITO con un BUONO da spendere entro il 30 Novembre 2019 per abbigliamento al Roman Village!

Open Day Harley Davidson Roma Village: orari e informazioni

Orari di APERTURA concessionaria Sabato e Domenica: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30

Orari per le PROVE MOTO: Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

NB: le prove delle moto si possono prenotare direttamente in concessionaria durante l’Open Day.



HARLEY-DAVIDSON ROMAN VILLAGE: Via Demetriade 37, Roma – Tel. 06 76902178