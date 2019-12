Guidare un quad: caratteristiche, modelli e patente

Il quad è un mezzo a quattro ruote divertente, originale che si sta diffondendo anche nel nostro Paese. Si tratta di veicoli noti anche come ATV, acronimo di “all terrains vehicle”, adatti ad un utilizzo in fuoristrada e, dunque, ad escursioni entusiasmanti.

I primi ATV nascono negli anni sessanta in Canada come rielaborazione delle piccole macchine utilizzate nei campi da golf e oggi sono presenti sul mercato in tantissime varianti.

Veicoli a due o quattro ruote motrici che possono essere impiegati anche come mezzi da lavoro. In vendita è possibile trovare modelli di varie cilindrate, anche dalle linee sportive, dotati di trasmissione automatica o manuale.

Quale patente serve per guidare un quad?

Come già detto in precedenza, sul mercato sono disponibili diverse tipologie di quad che si differenziano per varie caratteristiche.



Partiamo dai quad leggeri con una massa a vuoto fino a 350 chilogrammi, una velocità fino a 45 km/h, cilindrata inferiore ai 50 cc ed una capacità di carico che non può superare i 200 chili. Questi quad possono essere guidati con la patente AM conseguibile a 14 anni.

Concludiamo con i quad pesanti con massa a vuoto fino a 400 chilogrammi, velocità massima di 80 km/h, potenza del motore fino a 15 kW e capacità di carico massima fino a 200 chili. Questi quad possono essere guidati con la patente B1 (dai 16 anni in su). Se la massa a vuoto è, invece, superiore ai 550 chilogrammi nel caso dei veicoli utilizzati per il trasporto merci, oppure ai 400 chilogrammi nel caso dei veicoli utilizzati per il trasporto persone, allora occorre la patente B (dai 18 anni in su).

Per guidare un quad è, ovviamente, obbligatorio indossare un casco omologato.

Dove acquistare quad a Roma

Ecco di seguito alcuni store per comprare un quad a Roma e dintorni:

Minimotors, Via Portuense, 720/I

Quad Italy, via San Sebastiano 35

