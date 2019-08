Le migliori giacche da moto

Dopo avervi dato alcuni consigli sui migliori caschi per moto, dopo avervi parlato dei migliori interfono sul mercato, oggi ci concentriamo sulle migliori giacche da modo disponibili sul mercato.

Un capo di abbigliamento indispensabile per chi viaggia su due ruote utile a proteggere braccia e busto da vento, pioggia, detriti e dall’eventuale sfregamento sull’asfalto in caso di incidente. Molti modelli sul mercato sono, inoltre, dotati di protezioni per spalle, gomiti e schiena utili anche all’assorbimento dell’urto in caso di impatto con l’asfalto.

Sul mercato è possibile trovare modelli sia estivi che invernali, oltre a giacche “4 stagioni”, indossabili tutto l’anno. Infine per quanto riguarda i materiali, ricordiamo la pelle, il Gore-Tex che offre una buona copertura dall’acqua ed è al contempo molto traspirante, e poi la cordura, il D-dry ed il neoprene.

A-Pro

Da A-Pro una giacca per moto acquistabile in varie colorazioni, realizzata in tessuto impermeabile con cuciture di rinforzo. Giacca dotata di tasche esterne frontali, tasca interna e protezioni removibili su spalle e gomiti, con tasca per paraschiena.

Dainese Air Frame D1

Proseguiamo con un modello di Dainese ideale per i mesi più caldi. Una giacca in tessuto Quick Dry in cui sono inseriti ampi pannelli in mesh che lasciano passare l’aria, e con fodera antivento removibile che consente di indossare la giacca anche con alte temperature. Ricordiamo, inoltre, la regolazione antiflottaggio della manica, gli inserti elasticizzati e morbidi sui polsi, il sistema di accoppiamento tra giacca e pantaloni e le regolazioni su collo, girovita e polsi.

MbSmoto

Nella nostra rassegna delle migliori giacche per motociclisti troviamo anche il modello di MbSmoto da donna, disponibile in varie colorazioni. Un modello in tessuto, impermeabile e antivento, con protezioni approvate CE, chiusure con cerniera e rivestimento trapuntato rimovibile.

BorneAir

Terminiamo la nostra rassegna con il modello di BorneAir con protezioni estraibili omologate CE su gomiti e spalle e piastra morbida posteriore rimovibile. Giacca in Cordura, impermeabile e traspirante con elementi riflettenti. Non manca un rivestimento termico removibile, due tasche laterali ed una interna.

Dove acquistare giacche da moto a Roma

Di seguito una selezione di negozi e indirizzi a Roma dove comprare giacche da moto delle migliori marche e di miglior qualità:

Si.Moto

Motorstock Srl

Rubei

Dainese Store Roma