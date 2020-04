Fase 2, riaprono i concessionari auto: chi può andarci

Il nuovo dpcm reso noto dal presidente del consiglio Giuseppe Conte nella serata del 26 aprile, ha comunicato la ripresa di alcune attività produttive e commerciali, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale. Tra le riaperture previste, anche officine e concessionari auto.

Riapertura concessionari auto e officine dal 4 maggio

Dal 4 maggio potranno rialzare le serrande anche i concessionari auto, una buona notizia per un settore che stava soffrendo, non poco, il lockdown (a marzo era stato registrato un calo delle immatricolazioni dell’86% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, facendo segnare il dato peggiore d'Europa).

Ma la riapertura dei concessionari auto, non significa che tutti potranno recarsi in qualsiasi momento a vedere auto, chiedere informazioni ed eventualmente comprare, come avveniva prima dell'emergenza Coronavirus.

A consentire la riapertura dei concessionari, infatti, è l'inserimento nel dpcm delle attività di "commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli", identificata dal codice ateco 45. I clienti potranno recarsi presso le concessionarie solo in caso di necessità.