Gomme invernali, prorogato l'obbligo del cambio

E' ufficiale l'ulteriore proroga della scadenza del cambio gomme invernali. Secondo la direttiva ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il periodo interessato dall'obbligo di pneumatici invernali è, normalmente, compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile.

Pneumatici invernali, quando cambiarli

La data di metà aprile però, a causa dell'emergenza Covid, era già stata spostata al 15 maggio ed ora è stata ulteriormente prorogata al 15 giugno, data ultima questa per sostituire le gomme invernali con quelle estive.

La circolare

"Con riferimento alle misure di prevenzione per la diffusione del virus COVID 19 - si legge nella circolare del Ministero - le Associazioni di categoria hanno segnalato l’impossibilità di rispettare, per l’anno in corso, il succitato termine ultimo del 15 maggio per la sostituzione degli pneumatici invernali con i corrispondenti pneumatici estivi. Ciò premesso, al fine di tener conto dei condizionamenti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, si ritiene opportuno consentire l'uso di pneumatici invernali, come sopra specificato, sino al 15 giugno 2020"

Chi non deve cambiare le gomme auto

Ci sono automobilisti, però, che non sono tenuti al cambio delle gomme. Si tratta di coloro che hanno montato pneumatici quattro stagioni e di coloro che hanno montato pneumatici con un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. Coloro che, invece, sono obbligati al cambio, se non rispetteranno la data ultima del 15 giugno, incorreranno in sanzioni amministrative da 422 a 1695 euro e ritiro del libretto di circolazione.