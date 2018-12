Terminillo e Monte Livata imbiancati: prima neve sulle montagne dei romani

Freddo e neve al Terminillo e Monte Livata: imbiancate le cime "dei romani", tra le mete invernali preferite da chi vuole immergersi nell'atmosfera della montagna a due passi dalla Capitale.

Questa mattina lo spettacolo del Terminillo innevato era mozzafiato: cima completamente bianca, cielo terso e temperatura gradevole seppur fredda.

Neve al Terminillo

Fiocchi che fanno ben sperare gli operatori turistici della zona speranzosi di vedere piste bianche, praticabili e affollate per Natale e Capodanno. Già settimane fa, in vista dell'apertura della stagione sciistica, dall'osservatorio per la sicurezza e l'ordine pubblico sono state analizzate le misure per migliorare i servizi di vigilanza e primo soccorso nella stazione del Terminillo.

Fiocca anche a Monte Livata

Nei giorni scorsi manto bianco anche sul Monte Livata con il comprensorio turistico pronto ad affrontare l'imminente stagione.

Neve sulle montagne dei romani che ancora non hanno consentito l'apertura degli impianti sciistici: bisognerà attendere nevicate abbondanti e meteo ancor più favorevole per tirar fuori sci, scarponi, ciaspole o snowboard.

Natale sulla neve, magari a due passi da Roma, il desiderio di tanti.