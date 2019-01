Neve ai Castelli Romani: imbiancata la provincia di Roma

Neve ai Castelli Romani ed in tanti Comuni della provincia romana. La pioggia della Capitale si è infatti tramutata in neve in buona parte dei territori posti in zone collinari, ma anche pianeggianti. Dai Castelli ai Monti Prenestini, passando per i Comuni della Valle dell'Aniene e dei Monti Simbruini.

La prima neve ha cominciato a cadere nei centri abitati più alti quali Rocca Priora, Rocca di Papa, Campi di Annibale. I fiocchi scesi per tutta la serata e buona parte della nottata hanno poi imbiancato il resto dei Castelli: Albano Laziale, Genzano di Roma, Grottaferrata, Castel Gandolfo, Ariccia, Frascati e via dicendo.

La neve è scesa copiosa anche nei Comuni della Valle dell'Aniene a partire dagli Altipiani di Arcinazzo. Neve anche nella parte alta di Tivoli, a Santa Balbina, San Polo dei Cavalieri, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cineto, Poli, Casape, Subiaco e tutti i centri urbani delle zone collinari. Neve anche a Marcellina e tutta l'area dei Monti Simbruini.

La nevicata non ha risparmiato la provincia sud di Roma, dalle 22 di mercoledì sera è scesa anche alle zone pianeggianti come San Cesareo, Valmontone ed alcuni tratti di Colleferro.

Stamattina scuole chiuse a Labico, Artena e Valmontone dove il sindaco Latini ha dichiarato: "Dopo la nevicata delle ultime ore, questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo per le vie del paese. Nonostante l’impegno dei volontari, la situazione resta problematica in diverse zone del paese a causa del ghiaccio. Per questi motivi, a tutela della pubblica incolumità, ho disposto la chiusura delle scuole di ogni Ordine e grado per la giornata di oggi, giovedì 31 gennaio. Si ringraziano i volontari della Protezione civile e le ditte impegnate nello spargimento del sale sulle strade".

Scuole chiuse anche sui monti Lepini a Segni, Carpineto Romano e Gorga.

