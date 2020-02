Neve alle porte di Roma: cadono fiocchi ai Castelli Romani

Neve ai Castelli Romani dove con l'abbassamento delle temperature sono caduti i primi fiocchi. In particolare la colonnina ha segnato 0 gradi nell'area di Rocca di Papa, alle prese con una bufera di lieve entità, nel centro cittadino del piccolo Comune della provincia romana ed in alta quota, ai Campi di Annibale.

Imbiancata anche l'area di Monte Cavo, che con i suoi 950 metri sul livello del mare rappresenta la seconda montagna per altezza del complesso dei Colli Albani, nell'area del Parco Regionale dei Castelli Romani, sempre nel Comune di Rocca di Papa.

Oltre che ai Castelli Romani la neve è caduta anche sulle montagne del Lazio, in particolare al Terminillo, la cosiddetta 'montagna dei romani', in provincia di Rieti, dove si sono registratie difficoltà alla viabilità. Come informa Astral Infomobilità è stata infatti "chiusa per bufera di neve la SP10 Turistica del Terminillo, tra il Km 11+000 e il Km 18+000 in località Iaccio Crudele".

Dopo un mese di febbraio in cui le colonnine di mercurio hanno fatto registrate nelle ore più calde presagi primaverili, torna dunque il freddo non solo nel Centro Italia ma in tutto il Paese. Come scrive il meteo.it "il flusso perturbato nordatlantico, scendendo di latitudine, condizionerà il tempo su gran parte del Paese già a partire dall'imminente weekend, preludio a una prossima settimana che si prospetta piuttosto movimentata sul fronte meterologico".

In tale ambito, "domenica poi il maltempo coinvolgerà maggiormente le regioni centrali fino al Nord del Lazio, interessando anche la Campania".