Caldo a Roma, giovedì 25 luglio da bollino rosso: scatta l'allerta 3

Ondata di calore sull'Italia e livello di allerta 3, il più alto, in 13 città. Sarà un giovedì 25 luglio da 'bollino rosso' con "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Lo sottolinea il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Domani Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona saranno i capoluoghi più caldi d'Italia.