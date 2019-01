Meteo Roma, le previsioni per il week end: nuvole e piogge sulla Capitale

Sabato e domenica all'insegna delle condizioni meteo instabili per Roma. Le temperature, sopra le media della stagione, regalano un clima migliore rispetto agli ultimi fine settimana. C'è però, forte, l'incognita della pioggia. Secondo il sito 3bmeteo.com su Roma nella giornata di sabato si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata.

Le piogge attese saranno di debole entità a partire dall'ora di pranzo. Temperature massime sopra i 10 gradi e la minima ben al di sopra dello zero, a 5 gradi.

Per domenica stesso copione di sabato. Nubi sin dal mattino, ma in progressivo aumento nel pomeriggio quando torneranno le piogge. Temperature in leggero aumento, sempre al di sopra delle medie stagionali.

