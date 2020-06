Meteo Roma, le previsioni: afa fino a venerdì 3 luglio. Temporali nel week end

Roma nella morsa dell'anticiclone sub tropicale. Dopo un ponte del 29 giugno all'insegna del caldo, le previsioni meteo vedono un ulteriore aumento delle temperature. La Capitale è inserita nel bollettino del ministero della salute tra le città da monitorare per le ondate di calore. In particolare fino al 2 luglio Roma è inserita nel livello 1, giallo, con una media soglia di attenzione.

Le temperature massime saliranno, nella giornata di giovedì, verso i 35 gradi. In particolare, oggi 30 giugno oscilleranno tra i 18 e i 30 gradi. Mercoledì previsti 32 gradi, 34 giovedì. Venerdì la giornata più calda, ma in serata arriveranno le prime nubi che dovrebbero attenuare le temperature.

Le previsioni del week end 4 5 luglio 2020

Sabato nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.