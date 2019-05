Meteo a Roma: lunedì con pioggia e temporali, allerta codice giallo

Risveglio sotto la pioggia nella Capitale. Anche in questo inizio dell'ultima settimana di maggio prosegue il maltempo. Come informa il Centro Funzionale Regionale,anche lunedì 27 maggio la giornata sarà all'insegna della pioggia. Sono infatti previste per le prossime 24-36 ore, precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. (Allerta meteo-idro DPC).

Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione, ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).

I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica.

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570.