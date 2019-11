Meteo a Roma, previsti temporali e piogge per sabato 2 novembre

Piogge e temporali di forte intersita per domani, sabato 2 novembre. E' quanto emerge dal bollettino meteo del Centro Funzionale Regionale che ha diramato le previsioni per il week end di Ognissanti: "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione, dal tardo pomeriggio di domani, sabato 02.11.2019, e per le successive 12-18 ore".