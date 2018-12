Meteo Roma, le previsioni per Capodanno. A metà settimana arriva il gelo

Fine 2018 e principio del 2019 all'insegna del bel tempo su Roma. Condizioni atmosferiche stabili e soleggiate caratterizzano il giorno di San Silvestro. A velare il cielo solo qualche nuvola che non porterà comunque precipitazioni. Le temperature, secondo quanto riferisce il sito 3bmeteo, rimarranno piuttosto fredde al mattino, mentre le massime si attesteranno su valori intorno ai 12°C.

Un brusco calo delle temperature è atteso per metà settimana. Giovedì e venerdì infatti l'incursione artica che arriverà sull'Italia farà scendere le temperature sotto lo zero. La domanda di tutti è: arriverà la neve a Roma? Gli esperti, ad oggi, lo escludono. Nevicate sono infatti attese sul versante adriatico dove le precipitazioni nevose sono praticamente certe, anche a quote molto basse.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che a partire da giovedì 3 gennaio una nuova e più imponente irruzione di aria gelida artico-continentale si proietterà sull'Italia, provocando un crollo termico di 10-15°C, giornate freddissime e nevicate fin sulle coste e pianure delle regioni adriatiche e meridionali, inizialmente anche in Emilia come a Bologna.