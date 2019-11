Meteo a Roma e nel Lazio: piogge e forti raffiche di vento, allerta della protezione civile

Ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo i nubifragi che hanno accompagnato il territorio regionale in questo primo weekend di novembre, anche per martedì 5 novembre le previsioni non promettono niente di buono. Il Dipartimento della Protezione Civile comunica che, "dalla mattina di martedì 05 novembre 2019, e per le successive 12 - 18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale".

I fenomeni saranno accampagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Altresì, dalle prime ore di domani, martedì 5 novembre, e per le succesive 18 - 24 ore, si prevedono venti forti o di burrasca sud occidentali, specie sui settori appenninici, dove le raffiche raggiungeranno valori di burrasca forte.

Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalla mattina di domani, martedì 05.11.2019 e per le successive 12 - 18 ore, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio:

- Codice Arancione per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta: C (Appennino di Rieti), E (Aniene) F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri).

- Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone d'Allerta : A (Bacini costieri Nord) B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Roma).

E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).