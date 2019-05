Meteo a Roma, in arrivo vento forte: allerta codice giallo per domenica 5 maggio 2019

Ancora una giornata di maltempo su Roma. Da domenica mattina e per le successive 24-36 ore è prevista allerta meteo per venti forti su tutta la regione. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse (codice giallo) che dalla mattina di domenica 5 maggio prevede venti da forti a burrasca occidentali, e mareggiate lungo le coste esposte.

Le zone di allerta del Lazio vanno dai bacini costieri nord, bacino medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, ai bacini costieri sud e bacino del Liri. In pratica, in tutta la regione. La sala operativa permanente della Regione Lazio ha invitato tutte le strutture a tenersi pronti per gli interventi di prevenzione e soccorso.