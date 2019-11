Maltempo a Roma, sale l'allerta meteo: il bollettino della protezione civile

Sale l'allerta meteo a Roma e il codice, per domani, domenica 3 novembre, passa da giallo ad arancione. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio sulla base delle previsioni disponibili, della situazione meteo in atto, dello stato di saturazione dei suoli, e "considerando la permanenza in corso di validità dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalle prime ore di domani, domenica 03.11.2019 e per le successive 24 - 36 ore".

L'allerta è di due tipi: "Codice Arancione per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta: D (Roma), E (Aniene) F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri). Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone d'Allerta : A (Bacini costieri Nord) B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti)".