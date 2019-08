Meteo a Roma e nel Lazio: due giorni di piogge e temporali, allerta della protezione civile

Possibili piogge e temporali a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale in base alle previsioni emesse dal DPC con indicazione di: "Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale".

Per tale motivo è stata valutata una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti Zone di Allerta della Regione: B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene), e G (Bacino del Liri), dal pomeriggio di giovedì 29 agosto 2019, e per le successive 6 ore, e dal pomeriggio di venerdì 30 agosto 2019 per le successive 6 ore.

Pertanto è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).