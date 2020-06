Meteo Roma, temperature alte per il week end: attivato sistema in previsione di ondate di calore

Il lungo ponte del 29 giugno è arrivato. Tre giorni di relax per i romani che in queste ore si stanno organizzando per trascorrere al meglio il week end. Come sarà il meteo nei prossimi giorni? Saranno possibili le scampagnate e le gite fuori porta? Assolutamente sì.

Quelle di sabato, domenica e lunedì saranno giornate di sole con temperature che arrivano fino a 33 gradi, con allerta gialla per le giornate di 27 e 28 giugno.

Sia sabato che domenica, le temperature oscillano dai 22 gradi alle 8 del mattino per arrivare a 33 gradi intorno alle 14.00 e nelle ore successive e saranno le giornate più calde del week end lungo. Tempo sereno anche nella giornata di lunedì quando il picco della temperatura si raggiungerà intorno alle ore 14.00 con 30 gradi.

Un rientro molto caldo attenderà i romani in città dopo il lungo ponte trascorso al mare o in montagna. Giovedì ci sarà il picco più alto di caldo con temperature che raggiungeranno i 37 gradi. Nei giorni successivi un calo di temperature, invece, spianerà la strada al primo week end di luglio con piogge in previsione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Ministero della Salute ha attivato anche il sistema nazionale sulla previsione delle ondate di calore, in relazione all'epidemia di Covid-19: "Quest'anno la pianificazione delle attività di prevenzione è particolarmente rilevante in relazione all’epidemia COVID-19 e alla sua evoluzione nei prossimi mesi. Di conseguenza le attività relative al 2020 saranno rimodulate tenendo conto del concomitante rischio legato all’epidemia in corso, con particolare riguardo ai sottogruppi di popolazione più vulnerabili".