Meteo Roma, le previsioni: che tempo farà per il ponte del 25 aprile?

In particolare domani, 25 aprile, su Roma le temperature saranno in ulteriore rialzo rispetto ad oggi. La Capitale si trova al centro di un sistema che vede l'arrivo dell'anticiclone al sud (situazione questa che porterà sulla Sicilia e sul basso Tirreno a temperatura sopra i 30 gradi) e condizioni di nuvolosità al nord.

Previsioni meteo giovedì 25 aprile e sabato 26 aprile

I cieli si presenteranno in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Il termometro arriverà a toccare i 28 gradi, con minima a 14 gradi. Un po' più nuvolosa si annuncia la giornata di venerdì, con nubi in progressivo aumento. Non escluse deboli piogge nel pomeriggio. In lieve calo le temperature che scenderanno, nel picco massimo, al di sotto dei 25 gradi fino a toccare i 22. Minima a 12 gradi.

Previsioni meteo week end

Un calo che proseguirà nella giornata di sabato quando le massime non saliranno sopra i 20 gradi. Escluso per sabato il rischio di piogge. Cielo nuvoloso anche domenica, con temperature stabili rispetto al sabato.