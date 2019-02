Meteo a Roma: forti venti anche nella giornata di domenica. Allerta della protezione civile

Ancora forte vento a Roma e sul Lazio. Dopo la giornata di passione di oggi, con circa 250 interventi ancora in corso, di vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale, carabinieri e polizia di Stato anche per domani, domenica 24 febbraio, le previsioni meteo non fanno presagire nulla di buono.

Il Dipartimento della Protezione Civile, tramite la Sala Operativa della Protezione Civile, ha infatti emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domenica 24 febbraio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto inoltrato un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. "Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

A seguito dell’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale per le forti raffiche di vento intervenute nella giornata odierna ed estese, seppure con minore intensità, per la giornata di domani, la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha disposto con Ordinanza Sindacale, per domani, 24 Febbraio, la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri di Roma Capitale. L'obiettivo è di garantire la riapertura in sicurezza.