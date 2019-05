Meteo a Roma e nel Lazio: possibili piogge e temporali, allerta codice giallo

Piogge e temporali a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale in seguito alle previsioni meteo emesse dal Dipartimento Protezione Civile. In particolare sono possibili "Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale".

Per tale motivo il DPC ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali dal pomeriggio di domani giovedì 23 maggio 2019, e per le successive 6 - 9 ore, con conseguente allertamento del sistema di protezione civile regionale.

I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica.

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.27657