Meteo a Roma: venti forti e mareggiate, allerta della protezione civile per la giornata di sabato

Venti forti e mareggiate lungo le coste. Allerta meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di sabato 23 febbraio. Lo rende noto Centro Funzionale Regionale. In particolare il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un "Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 22 febbraio 2019, e per le successive 24 - 36 ore sul Lazio: venti forti o di burrasca nord-orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte (Allerta meteo-idro DPC)".

Sulla base dei fenomeni previsti, è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570