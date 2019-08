Maltempo, cambia il tempo: prevista pioggia nel week end

L'estate sta per finire e l'ingresso di una perturbazione sul Mediterraneo sta portando verso l'Italia un flusso di correnti molto umide e generalmente instabili.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", con una criticità di codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle zona del medio Tevere, Rieti, Aniene e bacino del Liri.

L'allerta meteo partirà da venerdì 23 agosto, fino a sabato 24 agosto. A Roma, quindi, domani sono previste nubi sparse alternate, schiarite e un po' di pioggia nel tardo pomeriggio.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord, al pomeriggio deboli e proverranno da est-nordest.

Sabato invece cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C. Per entrambi i giorni previste allerte meteo per afa. Domenica tornerà il sole per tutta la giornata.