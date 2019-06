Meteo a Roma: le previsioni per il primo weekend d'estate

Che tempo farà a Roma e nel Lazio? Questa la domanda che molti cittadini si sono posti volgendo gli occhi alle nuvole presenti in cielo alle prime ore di sabato 22 giugno. Un sabato mattino incerto a cui farà seguito un innalzamento delle temperature con rasserenamenti nel corso delle ore pomeridiane.

Come scrive il meteo dell'Aeronautica Militare, nelle regioni del centro Italia ed in Sardegna per la giornata di sabato 22 giugno sono previste "molte nubi sull'isola con qualche occasionale temporale al mattino cui seguiranno ampi rasserenamenti. Sulle regioni peninsulari nuvolosità estesa con rovesci spari e qualche isolato temporale in mattinata e nel pomeriggio". Dalla sera di sabato invece "migliora decisamente ad eccezione delle Marche dove sono ancora attese deboli precipitazioni".

Previsioni che rispecchiano quelle di meteo.it che per la giornata di sabato prevede: "Al mattino nubi in transito in tutte le regioni, intervallate da temporanee schiarite e a tratti accompagnate da qualche pioggia. Temperature minime in sensibile aumento. Nel pomeriggio ampie schiarite nel Lazio, parzialmente nuvoloso nelle altre regioni con locali rovesci o temporali in Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Temperature massime stazionarie o in lieve calo con valori vicini ai 30 gradi; aumenta l'afa. Venti a tratti moderati sui mari, in prevalenza deboli altrove. Mari un po' mossi".

Domenica 23 giugno, su centro e Sardegna, previsioni simili a quelle del giorno prima con: "annuvolamenti compatti sulle regioni adriatiche con qualche debole rovescio, ma in deciso miglioramento dal tardo pomeriggio - si legge ancora sul meteo dell'Aeronautica Militare - bel tempo altrove".