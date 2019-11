Meteo a Roma, piogge e temporali: l'allerta della protezione civile

Ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Non accenna a placarsi la pioggia che sta cadendo da oltre una settimana su tutto il territorio regionale. Le previsioni meteo per domani, martedì 19 novembre non promettono niente di buono come si legge nell'allerta diffusa dalla protezione civile.

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, a seguito dell'Avviso di Condizioni Meteo Avverse emesso dal DPC in data odierna con indicazione che "dal primo mattino di domani e per le successive 18 -24 ore, si prevedono sul Lazio Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, ed inoltre, dal tardo pomeriggio sera di oggi, e per le successive 18 - 24 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, dai quadranti meridionali, sui settori occidentali", ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta A (Bacini Costieri Nord), D (Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri), oltre che uno stato di attenzione per vento su tutte le Zone di Allerta.