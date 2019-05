Meteo a Roma: sabato 18 maggio possibili piogge e temporali

Che tempo farà a Roma questo fine settimana? Ancora maltempo sui cieli della Capitale e del Lazio anche per sabato 18 maggio. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale a seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento Protezione Civile venerdì 17 maggio.

In particolare sono possibili "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale". Per tale motivo il DPC ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione, dalle prime ore di sabato 18 maggio 2019 per le successive 24-36 ore ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).

I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica.

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570.