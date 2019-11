Meteo a Roma e nel Lazio: possibili piogge e temporali in città

Ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Non accenna a placarsi la pioggia che sta cadendo da oltre una settimana su tutto il territorio regionale. Previsioni che anche per venerdì 15 novembre non promettono niente di buono.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un "Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalle prime ore di venerdì 15 novembre 2019, e per le successive 24-36 ore".

In particolare saranno possibili precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre si prevedono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte".

Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una "Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta ed una criticità Codice Giallo per rischio idraulico sulle Zone di Allerta: F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".