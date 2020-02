Meteo a Roma e nel Lazio, torna la pioggia: l'allerta della protezione civile

Torna il maltempo a Roma e nel Lazio. A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sulle aree orientali", sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal primo mattino di domani, 14 febbraio e per le successive 6-9 ore sulle aone di allerta della Regione una criticità con codice giallo.

Il Comune di Roma fa anche apere che "permane la chiusura degli accessi alle banchine del tratto urbano del fiume Tevere. Sono in corso verifiche tecniche a seguito della piena del fiume del 22 dicembre scorso".

Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.