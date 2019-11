Meteo a Roma: piogge e raffiche di vento, allerta della protezione civile

Ancora maltempo a Roma. Anche per martedì 12 novembre le previsioni meteo non promettono niente di buono. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di domani e per le successive 12-18 ore precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori meridionali.

Venti da forti a burrasca, sud-orientali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico. Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570.