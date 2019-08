Meteo Roma, ondata di calore nella Capitale: massimo livello di allerta per il 12 e il 13 agosto

Massimo livello di allerta per il caldo di queste ore nella Capitale. Si toccheranno i 38 gradi, e il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, prevede per lunedì 12 e martedì 13 agosto, il livello 3.

Indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Per richieste di chiarimenti o interventi è possibile contattare la sala operativa della protezione civile di Roma Capitale. I cittadini sordi possono contattare la Sala Operativa attraverso l’app gratuita "Pedius".

Ecco alcune raccomandazioni del Ministero della salute per fronteggiare il caldo in città: uscire di casa nelle ore meno calde e con un abbigliamento consono, rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro, ridurre il livello di attività fisica, conservare correttamente i farmaci e adottare precauzioni se si affrontano lunghi viaggi in macchina.