Meteo a Roma: per domenica 1 settembre allerta codice giallo della protezione civile

Maltempo a Roma domenica 1 settembre Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC con indicazione di: "Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale".

Per tale motivo il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato "una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione, dal primo pomeriggio di domenica 1 settembre 2019, e per le successive 6 - 9 ore. E' stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio").