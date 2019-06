Caldo a Roma: mercoledì e giovedì da bollino rosso, attesi picchi di 37-40 gradi

Mercoledì 26 e gioverdì 27 giugno saranno giornate da bollino rosso. Una ondata di caldo, condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in 10 città. Lo comunica il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Nella poderosa ondata di caldo sono attesi picchi di 37-40 gradi in città come Torino, Milano, Bologna, Roma, Frosinone, Rieti, Sassari. Questa ondata di caldo, ad opera dell'anticiclone subtropicale, interesserà soprattutto Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Nord Italia, Sardegna e regioni centrali tirreniche.

Gli esperti del ministero della Salute suggeriscono di "evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18); Evitare le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti; Evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata; Trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca; Utilizzare correttamente il condizionatore".

Occorre poi, "seguire un'alimentazione leggera, preferisci la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Se assumete farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologici; Fare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigorifero quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30 gradi centigradi; Se l'auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11-18). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste".