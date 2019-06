Caldo a Roma: primo week end di alte temperature, oggi il picco di 36 gradi

Caldo africano e temperature da estate piena che raggiungeranno il picco oggi, con i 36 gradi che la colonnina di mercurio ha segnato a Roma. Ci attende un fine settimana caldo, il primo in questi ultimi giorni di primavera. Secondo le previsioni meteo, tuttavia, sabato e domenica ci sarà anche qualche annuvolamento.

Domani la temperatura andrà dai 22°C ai 32°C. Domenica 16 dai 21°C ai 33°C. Nel frattempo arrivano già le prime immagini che ci accompagneranno per tutta l'estate. Nel centro di Roma in questi giorni che è in attesa di prendere il bus, cerca riparo dal sole e così basta una mattonella d'ombra a trovare un po' di refrigerio. Non che sui mezzi pubblici si stia meglio, anzi il problema degli autobus senza aria condizionata sta creando già diversi disagi.

Nel frattempo, secondo Coldiretti, dopo la fine della scuola, 6,8 milioni di italiani hanno scelto di andare in vacanza a giugno. Alle partenze si sommano le gite giornaliere verso le località di mare, laghi e campagna. Molto apprezzate le località di montagna, con i piccoli borghi che fanno da traino al turismo enogastronomico.