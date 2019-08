Caldo a Roma: temperature fino a 40 gradi, domenica da bollino rosso

Una nuova ondata di calore metterà in ginocchio i romani in uno dei week end più afosi della stagione. Un aumento di temperature, infatti, si è registrato già a partire dalle prime ore della mattina di venerdì 10 agosto per raggiungere picchi fino a 37°. Nessun miglioramento è atteso nelle prossime ore, anzi in città le temperature continueranno a salire e raggiungeranno fino a 40 gradi.

Sul sito del Ministero della Salute, le giornate di venerdì e sabato sono indicate con il bollino arancione, per la giornata di domenica non c’è scampo: l’allerta è massima con il bollino rosso. A determinare un aumento così drastico delle temperature non solo a Roma ma nell’intera Penisola, è l’alta pressione in arrivo dall’Africa.

Ecco alcune raccomandazioni del Ministero della salute per fronteggiare il caldo in città: uscire di casa nelle ore meno calde e con un abbigliamento consono, rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro, ridurre il livello di attività fisica, conservare correttamente i farmaci e adottare precauzioni se si affrontano lunghi viaggi in macchina.