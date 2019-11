Meteo Roma: da sabato sera 24 ore di allerta codice giallo

Meteo in peggioramento sul Lazio e su Roma. La protezione civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo a partire da questa sera. Si legge nel bollettino



Sulla base delle previsioni disponibili, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, considerata la permanenza in corso di validità dell’ Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile (Allerta meteo-idro DPC), il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalla sera del 23 novembre 2019 e per le successive 18-24 ore, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio:

Codice Arancione per rischio idrogeologico su Aniene (E), Bacini Costieri Sud (F), Bacino del Liri (G);

Codice Giallo per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Nord (A), Bacino Medio Tevere (B), Appennino di Rieti (C); Roma (D).

Codice Giallo per rischio idraulico su tutte le Zone di Allerta.