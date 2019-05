Piste ciclabili a Roma: mappa e percorsi

Le piste ciclabili di Roma comprendono sia le piste su strada sia quelle nel verde. Dentro la città ci sono diversi itinerari che si possono percorrere in bicicletta suddivisi in: percorso ciclabile sul Tevere, percorso ciclabile da Ponte Milvio a Villa Ada, percorso ciclabile Aniene, da Villa Ada a Ponte Nomentano e percorso ciclabile da Ponte Risorgimento a Villa Ada.

Ecco una guida completa delle piste ciclabili a Roma

Percorso ciclabile sul Tevere

L'itinerario sul Tevere rappresenta una delle dorsali principali di supporto al sistema di rete locale di mobilità all'interno dei quartieri cittadini.Accessi: Via di Ponte del Castel Giubileo, Saxa Rubra, Tor di Quinto, Ponte Milvio, Viale Angelico, Piazza Maresciallo Giardino, Lungotevere Oberdan, Ponte Matteotti, Calata degli Anguillara (cordonata), Ponte Sublicio (Ripa Grande), Ponte Testaccio, Lungotevere Pietra Papa, Via della Magliana, Ponte della Magliana, Via del Cappellaccio, Tor di Valle.

Le scale di accesso alla banchina dei Ponte Cavour, Ponte Umberto, Ponte Sisto, della Calata degli Anguillara (cordonata), sono munite di canaline.

Dislivello: prevalentemente pianeggiante

Lunghezza totale: Km 34,8

Percorso ciclabile da Ponte Milvio a Villa Ada

La pista, scaturita dalla necessità di un collegamento tra le direttrici Tevere e Aniene, offre un percorso di elevata qualità paesaggistica e ambientale. Il tracciato che si snoda all'interno del territorio del Municipio II interessa due aree di verde pubblico di notevole interesse quali Villa Glori e Monte Antenne, dove sono presenti attrezzature sportive e per il tempo libero, che qualificano ulteriormente il contesto. Percorrendo questa pista è possibile raggiungere l'Auditorium in bicicletta.

Accessi: Ponte Milvio, Viale Tiziano, Viale De Coubertin, Piazza Euclide, Viale Pilsudski, Viale della Moschea, Via Salaria

Dislivello: prevalentemente pianeggiante

Lunghezza totale: Km 5,56

Percorso ciclabile Aniene - Da Villa Ada a Ponte Nomentano

Il percorso ciclabile si snoda lungo la direttrice Aniene, con un tracciato che va da Villa Ada a Ponte Nomentano, prevalentemente lungo la riva sinistra del Fiume. Prevede due importanti diramazioni con attestazioni al quartiere di Prato della Signora e alla stazione Nomentana della linea ferroviaria Roma-Firenze.

Accessi: Via Salaria, Via Val d'Aosta, Ponte Tazio

Dislivello: prevalentemente pianeggiante

Lunghezza totale: Km 4,1

Percorso ciclabile da Ponte Risorgimento a Villa Ada

Realizzata quasi interamente su marciapiede, collega le sponde del Tevere con Villa Borghese e Villa Ada.

Accessi: Ponte Risorgimento (riva destra del Tevere) lungo tutto Viale delle Belle Arti, Villa Borghese (in Piazza Thorwaldsen e presso il Bioparco), lungo Viale Rossini, Piazza Ungheria e Via Panama

Pista ciclabile segnalata, su marciapiede verniciato di rosso

Dislivello: 40 m, salita non faticosa

Lunghezza totale: Km 2,6

Gli altri percorsi ciclabili a Roma

Oltre a questi percorsi, più o meno lunghi, nelle zone centrali della città, vasta è anche la mappa delle piste ciclabili (in strada o nel verde) nelle periferie di Roma. Ci sono percorsi ciclabili a Don Bosco, a Tor Vergata, a Tor Bella Monaca, a Cinecittà Est, al Torrino al Parto di Ostia, a Casal Palocco. Parlando di aree verdi, esistono itinerari interessanti a via Appia Antica, nel Parco della Caffarella, nel Parco degli Acquedotti, nel Parco di Tor Tre Teste e in altri polmoni verdi della città.

Per consultare la mappa completa di tutti i percorsi ciclabili di Roma (compresi quelli in costruzione), cliccate qui.