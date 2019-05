Atac: l'abbonamento annuale over 65

L'abbonamento annuale Atac per gli over 65 consente ai cittadini che hanno più di 65 anni di età di maggiore sui mezzi pubblici per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi. Le tariffe vengono calcolate in base al reddito Isee.

La tabella in base all'Isee

REDDITO ISEE Fino a € 10.000,00 -TARIFFA ABBONAMENTO € 120,00 REDDITO ISEE Da € 10.001,00 a € 15.000,00 -TARIFFA ABBONAMENTO € 130,00 REDDITO ISEE Da € 15.001,00 a € 20.000 -TARIFFA ABBONAMENTO € 150,00



Chi può acquistarlo

Il rilascio dell´abbonamento è riservato ai cittadini di oltre i 65 anni, residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.

Per il rinnovo o la prima emissione è possibile ottenerlo compilando l'apposito modulo presso le biglietterie gestite da Atac (Anagnina, Battistini, Lepanto, Ottaviano, Laurentina, Eur Fermi, Ponte Mammolo, Termini, Conca d'Oro) e consegnando la seguente documentazione:

una foto tessera

fotocopia di un documento di riconoscimento valido

certificazione ISEE in corso di validità, relativa all'ultima dichiarazione dei redditi

Il rilascio dell´abbonamento è riservato ai cittadini di oltre i 65 anni, residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore a €20.000,00

Dove utilizzarlo

All'interno del territorio di Roma Capitale:

su autobus, tram e filobus;

su bus Cotral (percorso urbano);

sulle linee della metropolitana;

sulle ferrovie regionali: Trenitalia solo 2^ classe, Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo (percorso urbano).



Sono esclusi i seguenti collegamenti speciali:

servizi turistici (110 Open, Archeobus);

collegamento Cotral Roma Tiburtina/Termini-Fiumicino Aeroporto;

collegamento Trenitalia "No stop" Roma Termini-Fiumicino Aeroporto.

Da ricordare:

Per ogni eventuale verifica relativa alla validità o alla tipologia dell´abbonamento, è necessario conservare la ricevuta di pagamento insieme alla Metrebus Card , oltre a controllare la correttezza dei dati relativi al tipo di abbonamento riportati sulla ricevuta al momento del rilascio. Non è previsto in alcun caso il rimborso dell'abbonamento.

La Metrebus Card deve essere convalidata all´inizio di ogni viaggio.

Le obliteratrici sono installate su: autobus, tram, filobus, treni delle ferrovie regionali Roma-Giardinetti , Roma-Viterbo, nelle stazioni ai tornelli di accesso alla metropolitana, nelle stazioni delle ferrovie regionali Roma - Lido e Trenitalia.