Atac: l'abbonamento annuale per famiglie

Atac mette a disposizione dei nuclei familiari un abbonamento annuale con lo sconto del 10%. Dal prezzo ordinario di 250 euro si scende a 225.



Valido per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale.

Chi può acquistarlo

Il rilascio dell´abbonamento è riservato ai nuclei familiari, residenti a Roma Capitale, i cui componenti non abbiano diritto ad alcuna agevolazione ed in cui sia stato già acquistato un abbonamento annuale ordinario da € 250,00 in corso di validità.



E´ possibile ottenerlo compilando l´apposito modulo presso le biglietterie gestite da Atac (ad esclusione di Spagna) e consegnando la seguente documentazione:

foto tessera

autocertificazione dello Stato di famiglia (modulo per la dichiarazione sostitutiva)

fotocopia Metrebus Card

scontrino della ricarica a prezzo intero



Dove utilizzarlo

Le famiglie , con l'abbonamento annuale sopra descritto, potranno muoversi all'interno del territorio di Roma Capitale:

su autobus, tram e filobus;

su bus Cotral (percorso urbano);

sulle linee della metropolitana;

sulle ferrovie regionali: Trenitalia solo 2^ classe, Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo (percorso urbano).

Sono esclusi i seguenti collegamenti speciali:

collegamento Cotral Roma Tiburtina/Termini-Fiumicino Aeroporto;

collegamento Trenitalia "No stop" Roma Termini-Fiumicino Aeroporto.

Importante:

Per ogni eventuale verifica relativa alla validità o alla tipologia dell´abbonamento, è necessario conservare la ricevuta di pagamento insieme alla Metrebus Card , oltre a controllare la correttezza dei dati relativi al tipo di abbonamento riportati sulla ricevuta al momento del rilascio. Non è previsto in alcun caso il rimborso dell'abbonamento.

La Metrebus Card deve essere convalidata all´inizio di ogni viaggio.

Le obliteratrici sono installate su: autobus, tram, filobus, treni delle ferrovie regionali Roma-Giardinetti , Roma-Viterbo, nelle stazioni ai tornelli di accesso alla metropolitana, nelle stazioni delle ferrovie regionali Roma - Lido e Trenitalia.