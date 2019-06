Atac: tutti gli abbonamenti agevolati

Oltre ai classici abbonamenti annuali e mensili l'Atac, nel suo menù di abbonamenti ha previsto anche una serie di esenzioni, sconti e agevolazioni per alcune categorie particolari.

Ecco nel dettaglio tutte le categorie e le relative informazioni.

Card Over 70

L´agevolazione è riservata ai cittadini ultrasettantenni residenti a Roma Capitale con un reddito, ISEE in corso di validità, non superiore a 15.000 euro. I cittadini interessati all´agevolazione possono presentarsi presso le biglietterie Atac abilitate al rilascio delle agevolazioni a partire dal 1° gennaio 2019. (Qui ulteriori informazioni).

Mensile agevolato per disoccupati

Valido per il mese di calendario riportato sullo scontrino di ricarica, per un numero illimitato di viaggi. Il rilascio dell'abbonamento è riservato alle categorie di residenti a Roma Capitale con determinati requisiti soggettivi e oggettivi. (Qui maggiori informazioni).

Annuale giovani e studenti

Valido per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. (Qui maggiori informazioni).

Annuale a contribuzione

Il rilascio dell'abbonamento a contribuzione è riservato alle seguenti categorie di residenti a Roma Capitale:

invalidi civili dal 67%;

invalidi del lavoro dal 67%;

invalidi con diritto di accompagno;

invalidi di servizio dalla 1° alla 5° categoria;

titolari di pensione o assegno sociale (INPS categoria AS o PS).

Valido per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. (Qui maggiori informazioni).

Annuale Over 65

Tariffa in base al reddito ISEE. Valido per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. (Qui maggiori informazioni).

Annuale Mutilati e Invalidi di guerra

Abbonamento gratuito. Valido per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. (Qui maggiori informazioni).

Annuale Famiglia sconto del 10%

Valido per 365 giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. (Qui maggiori informazioni).

Annuali categorie speciali

Il rilascio dell´abbonamento è riservato a rifugiati politici, perseguitati razziali, vittime di stragi del terrorismo o stragi di matrice terroristica, residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00. Qui maggiori informazioni.

Bambini fino a 10 anni

I bambini, fino al compimento del decimo anno d'età, hanno diritto a viaggiare gratuitamente sui mezzi nel territorio del Comune di Roma, se accompagnati da un adulto (escluse le linee speciali). Non pagano il trasporto i passeggini per i bambini, purché ripiegati. (Qui maggiori informazioni).

Annuale a Quoziente Familiare

Il rilascio dell´abbonamento è riservato agli appartenenti a nuclei familiari, residenti a Roma Capitale, i cui componenti comprendano almeno 3 figli a carico, oppure 2 figli di cui uno portatore di handicap. (Qui maggiori informazioni).

Card libera circolazione FF.OO e FF.AA

Atac offre un servizio che semplifica le operazioni per la richiesta di rilascio di card di libera circolazione per gli appartenenti ai Corpi delle FF.OO e FF.AA che hanno stipulato una convenzione in forza dell´art. 45 comma 18 della Legge Regionale 16/2003. La richiesta della card di libera circolazione, la consegna della relativa documentazione nonché il versamento dei costi di gestione della card potranno essere effettuate direttamente online. (Qui maggiori informazioni).

Qui ulteriori informazioni sulle agevolazioni tariffarie del trasporto pubblico locale.