Caf Uil: sedi e recapiti

Se siete alla ricerca di un Caf Uil, ecco l'elenco completo dei centri di assistenza fiscale Uil presenti su tutto il territorio cittadino. Gli indirizzi e gli orari:

Caf Uil Municipio I

CAVOUR-TERMINI | SEDE CENTRALE

Via Cavour 108 (ang. Via dei Quattro Cantoni 2)

Tel 06.4783921

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,00-13,30 e 14,30-18,00

dal 4 maggio la sede centrale di via Cavour è aperta anche il sabato dalle 9.00 alle 13.00

MERULANA PIAZZA VITTORIO

Via Ferruccio 4b (fronte teatro Brancaccio)

Tel 06.42012215-567

orari di apertura

martedì e giovedì 9.00-13.30 e 14.30-18.00

riceve su appuntamento

CASTRO PRETORIO

Via Varese 5

Tel 06.4440469

orari di apertura

dal lunedì al giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, venerdi 9.00-13-00

BARBERINI

Via Barberini, 11 scala A int.5

Tel e fax 06.45422045

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,30-14,00 e 15,00-17,00

COLLE OPPIO

Via Ruggero Bonghi, 38 c/o UILM

Tel 06.4872356

orari di apertura

gio pomeriggio, riceve su appuntamento

Caf Uil Municipio II

VESCOVIO SOMALIA PARIOLI

Via di Tor Fiorenza, 19

Tel 06.86210597 | 06.83954359

orari di apertura

dal lunedì al venerdì 9.00-13.30 e 14.30-18.00

GARAGE CONVENZIONATO!

Garage Parking King Vescovio, Via di tor Fiorenza 58

TRIESTE PARIOLI

Nota bene. Ci siamo trasferiti al quinto piano

Via Nizza, 154

Tel 06.844041215

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9.00-13.30

lun-mer anche 14.30-17.30

Caf Uil Municipio III

MONTESACRO

Via Gran Sasso, 31

Tel 06 45434263

orari di apertura

martedì-mercoledì-giovedì 15.30-19.00

venerdì 9.30-13.00

COLLE SALARIO

Via Tina Pica, 6

Tel 06.8805538

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,00-13,00 e 15,00-18,00

Caf Uil Municipio IV

TIBURTINO

Via Giuseppe Bellucci, 48

Tel 06.40800129

orari di apertura

dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.30

sabato 9.00-12.30

nuova sede: SAN BASILIO

Via Casal Tidei 7/9

Tel 06.83513932 / 06.88972321

orari di apertura:

martedì 9.00-13.00

mercoledì 14.00-18.00

giovedì 9.00-18.00

venerdì 9.00-13.00

sabato solo su appuntamento

Caf Uil Municipio V

PIGNETO

Via Fortebraccio, 7a

Tel. 06.87462725/6

orari di apertura:

martedi e giovedi 15.00-18.00

CASILINO PRENESTINO

Via Giovanni Passerini, 9

Tel 06.25209538

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,30-12,30 e 15,30-18,30

aperti il sabato mattina dalle 10 alle 12

AZALEE

Via delle Azalee, 115

Tel 06.89524768

orari di apertura

dal lunedì al venerdì 9.30-13.00 e 16.00-18.00

martedì 16.00-18.00

VILLA GORDIANI

Via Roccaromana, 11 (Fermata metro C – Teano)

tel./fax 06.2751488

orari di apertura:

lunedi, mercoledi, venerdi 15.00-18.00

martedi e giovedi 9.00-13.00

Caf Uil Municipio VI

TOR BELLA MONACA

Via Acquaroni, 120

Tel 06.2055028

orari di apertura

riceve per appuntamento

dal lunedi al venerdi 15,00-18,30

BORGATA FINOCCHIO

Via dell’Osteria del Finocchio, 66b/c

Tel 06.20744842

orari di apertura

lun-gio 9,00-17,00 orario continuato

ven 9,00-13,00

nuova sede: PONTE DI NONA

Via Mattè Trucco, 176

Tel 06.22180041

orari di apertura

dal lun al gio 9.00-13.00 e 14.30-18.00, ven 9.00-13.00

Caf Uil Municipio VII

APPIA-MONZA

Via Terni, 11a

Tel 06.83907555

orari di apertura

mar, gio e ven 9.00-17.00 (orario continuato)

APPIO LATINO

Via Tommaso da Celano, 112

Tel 06.69346670

Cell 338.2499754

orari di apertura

lun, mar, mer e ven 10-12

dal lunedi al venerdi 17,15-19,15

ARCO DI TRAVERTINO

Via Collegentilesco, 33

Tel 06.7698021

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 8,30-12,30 e 14,15-16,30

PIAZZA EPIRO

Piazza Epiro, 32

Tel. 06.31054473

orari di apertura

lun 9,30-12,30

mar e mer 9,30-12,30 e 15,00-18,00

gio 15,00-18,00

ven 9,30-12,30 e 15,00-17,30

TUSCOLANO

Via Ampio Flaviano, 16/18

Tel 06.94356253

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,30-13,00 e 15,00-18,30

TUSCOLANO LEPIDO

Via Emilio Lepido, 44

Tel 06.45615649

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,00-13,00 e 14,00-18,00

QUARTO MIGLIO

Via di San Tarcisio, 90

Tel 06.71289365

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 8,30-13,30 14,30-19,00

sabato 9.00-13.30

Caf Uil Municipio VIII

EUR MONTAGNOLA

Via Guido De Ruggiero, 52/54

Tel 06.87752639

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9.00-13.30 e 14.30-18.00

OSTIENSE

Via Pellegrino Matteucci, 90/92

Tel 06.5780971

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,30-12,30 e 15,30-18,30

Caf Uil Municipio IX

EUR DECIMA

Via Bombay 38/40

Tel 06.5290068

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9.00-13.30 e 14.30-18.00

In questa sede è attivo il Patronato ITAL con i seguenti orari:

lun e mer 14.30-17.30

gio 9.00-12.30

EUR DALMATA-LAURENTINO

Via dei Radiotelegrafisti, 21-25

Tel 06.54229218

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,30-13,30 e 15,00-18,30

riceve su appuntamento

telefonare al numero 06.54229218

oppure scrivere a cafuil.eurdalmata@gmail.com

SPINACETO

Via Eroi di Rodi, 102

Tel. 06.50797980

orari di apertura

si riceve per appuntamento

mer 9.00-13.30 e ven 14.30-18.00

Caf Uil Municipio X

OSTIA

Via delle Gondole, 123

Tel 06.5691443

orari di apertura

tutti i giorni 9.00-13.30 e 14.30-18.00

sabato 9.00-12.30

Caf Uil Municipio XI

TRULLO PORTUENSE

Via Giuseppe Guerzoni, 17/19/21

Tel 06.55280041

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,30-12,30

lun-gio 15,30-18,00

MAGLIANA

Via Pieve Fosciana, 112

Tel 06.55281830

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9.00-12.30

mar, mer e gio anche 15.30-18.00

Caf Uil Municipio XII

MONTEVERDE

Via Pasquale Revoltella, 109

Tel 06.53272150

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,30-12,30 e 15,30-18,30

Caf Uil Municipio XIII

BOCCEA CORNELIA

Via Emilio Albertario, 56

Tel 06.66032505

orari di apertura

lunedi, mercoledi e venerdi 9.00-16.30

martedì e giovedì 9.00-18.00

sabato 9.00-12.30

Caf Uil Municipio XIV

AURELIO

Via La Nebbia, 82

Tel 06.97613871

orari di apertura

dal lunedi al giovedi 9,30-12,30 e 15,30-18,00

venerdi 9,30-12,30

OTTAVIA

Via Paolo Maria Paciaudi, 40

Tel 06.30819862

orari di apertura

lun, mar, gio e ven 9,30-12,30 e 15,30-18,00

mercoledi chiuso

BALDUINA

Via Filippo Nicolai, 16a

Tel 06.35404057

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,30-13,30 e 15,00-18,30

Sedi Caf Uil della Provincia di Roma

ANGUILLARA SABAZIA

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 7b

tel. 06.83958033

orari di apertura

lunedi e giovedi 9.00-13.00 e 14.00-18.00

martedi e venerdi 9.00-13.00

mercoledi 16.00-19.00

ANZIO

Via Roma, 29

Tel 06.9830069

orari di apertura

lun, mar, mer e ven 9.30-12.30 e 15.00-18.00

CARPINETO ROMANO

prossima apertura

Piazza P. Domenico Stella, 6

orari di apertura:

dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 15.00-18.00

sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00

CIAMPINO

Galleria Orazi e Conforti (tra via S. Francesco d’Assisi e via P. Togliatti)

Tel 06.79320244

orari di apertura

lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi 09-12.30 e 14-17.30

martedi solo su appuntamento

CIVITAVECCHIA

Via Annovazzi, 37/39

Tel 0766.371867

orari di apertura

dal lunedì al venerdì 9-13.30 e 14.30-18.00

COLLEFERRO

Via Fontana dell’Oste, 11b

Tel 06.97241030

orari di apertura

lun e gio 9.00-13.00 e 15.00-18.00

GENZANO

Via Italo Belardi, 29

Tel 06.9390499

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,00-13,00 e 15,00-18,00

GUIDONIA

Via Pietrara, 163

Tel 0774.304068

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 8,30-13,00 e 14,30-18,00

LADISPOLI

Via Duca degli Abruzzi 66/68

Tel 06.90210690 – 06.89823179

orari di apertura

lun e gio 9.30-12.30 e 14.00-17.00

MACCARESE FREGENE

Viale Maria, 2a

Tel 06.66579036

orari di apertura

mar 9,30-11,30 e 16,00-18,00

gio 9,30-13,00

ven 16,00-18,00

MARCELLINA

Corso Vittorio Emanuele, 27

Tel 0774.425798

orari di apertura

mar 14,30-17,30

lun, gio e ven 9,30-12,30

NETTUNO

Via Ala, 2b

(angolo Via Vittorio Veneto, 123)

Tel 06.9807962

orari di apertura

mar, mer, gio e ven 9,30-13,00 e 15,00-18,00

PALOMBARA SABINA

Via Roma, 8

Tel 0774.635857

orari di apertura

lun 9.00-13.30 e 14.30-17.30

mar e ven 9.00-13.30

gio 14.30-17.30

POMEZIA

Via del Mare, 5

Tel 06.97849666 | 06.9121591

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,00-13,00 e 15,00-18,00

RIANO FLAMINIO

Via Dante Alighieri, 11

Tel 06.90131717

orari di apertura

mar e gio 9.00-13.30 e 14.30-18.00

SETTEVILLE DI GUIDONIA

Via Carlo Todini, 79

Tel 0774.391749

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 8.30-13.00 e 14.30 17.30

TIVOLI

Vicolo Empolitana, 10

Tel 0774.550403

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 8,30-13,00 e 14,30-18,00

VELLETRI

Corso della Repubblica, 136

Tel 06.97609941

orari di apertura

dal lunedi al venerdi 9,00-13,00 e 15,00-18,00

martedi mattina chiuso