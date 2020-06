Servizio civile a Roma: tutte le informazioni utili

Il servizio civile è un'opportunità di volontariato, aperta a ragazzi e ragazze, che il Comune di Roma dà periodicamente ai giovani attraverso dei bandi pubblici.

Sin dal 1997, il Comune di Roma, attraverso i progetti di Servizio Civile ha offerto un'alternativa ai giovani (obiettori di coscienza) chiamati ad assolvere gli obblighi di leva. Si trattava già da allora, di un’importante opportunità di crescita e di formazione culturale e professionale per i giovani che potevano contribuire in forma attiva allo sviluppo della nostra città.

Con la legge 64 del 2001 il servizio civile diventa volontario e aperto alle ragazze (le ragazze rappresentano una percentuale tra il 60 e il 70 per cento), ma mantiene il valore di difesa della patria senza armi (art.52 della costituzione) attraverso attività a servizio della patria intesa come la comunità dei cittadini.

Dal 1997 al 2018, circa 5.000 giovani hanno svolto il servizio civile presso il Comune, dando concreta attuazione a valori fondamentali sanciti nella Costituzione e nello Statuto di Roma Capitale. Il loro impegno ha consentito e consente ancora oggi: la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, monumentale, archeologico ed ambientale, la promozione della solidarietà, la tutela dei diritti sociali ai servizi alla persona, all’educazione ed alla lotta all’esclusione sociale.

A seguito del lockdown per emergenza sanitaria, dallo scorso 16 aprile i progetti di servizio civile di Roma Capitale sono stati riattivati e gli operatori volontari sono in servizio.

Per conoscere i requisiti necessari per fare richiesta di servizio civile e per essere aggiornati su prossimi bandi, consultare il sito del Comune di Roma.