InformaGiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Roma

Il servizio Informagiovani di Roma Capitale si rivolge ai giovani d’età compresa tra i 14 e i 35 anni e nasce allo scopo di orientare e informare, diffondere le opportunità, ampliare le possibilità di scelta dei ragazzi.

Il Centro Servizi per i Giovani, ospitato negli spazi de La Pelanda (Piazza Orazio Giustiniani, 4) è aperto da lunedì a venerdì 10.00 - 18.00; sabato 10.00 - 14.00.

Centro Servizi per i Giovani, cosa offre

accoglienza da parte di operatori competenti che ti aiuteranno nella ricerca e selezione delle informazioni su ogni tema d’interesse: lo studio e la formazione, l’orientamento al lavoro, le opportunità all’estero, la cultura, il tempo libero e la creatività giovanile, il volontariato e il servizio civile, etc.;

colloqui specialistici d’orientamento e supporto per la realizzazione del tuo progetto individuale;

segnalazione di servizi utili territoriali, nazionali ed europei;

consultazione di dossier tematici e materiale informativo in distribuzione;

approfondimenti sui contenuti attraverso incontri informativi/formativi, seminari e attività culturali.

Servizi aggiuntivi:

Lo sportello informativo specializzato sull’Europa: è l'agenzia locale Eurodesk, dove si possono ricevere informazioni e orientamento sui programmi europei rivolti ai giovani nell’ambito della cultura, della formazione, della mobilità, della cittadinanza attiva e del volontariato. Gli operatori dello sportello Eurodesk, attivo presso il Centro Servizi per i Giovani, svolgono anche incontri informativi dedicati ai programmi di mobilità europei, organizzati negli istituti scolastici interessati. Nella sezione dedicata Informagiovani per le scuole, gli insegnanti troveranno il contact form per la richiesta.

Informagiovani per le scuole

E' un servizio d’orientamento dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori svolto dagli operatori presso gli Istituti che ne fanno richiesta. Nella sezione dedicata è presente il contact form per la richiesta.

Il servizio Informagiovani ha attivato alcune convenzioni con diverse realtà culturali di Roma. I giovani al di sotto dei 35 anni potranno usufruire di riduzioni ritirando un coupon, da utilizzare per stagioni teatrali, festival, corsi di lingua straniera.

Tutte le informazioni sul sito www.informagiovani.it