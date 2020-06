Le biblioteche aperte in città, per studiare e lavorare da remoto

Tavoli sociali, distese di libri divisi per categoria e il silenzio necessario per trovare la concentrazione e studiare o lavorare al meglio. Le biblioteche hanno sempre il loro fascino, non solo quelle universitarie, ma anche tutte quelle sparse per la città.

Nonostante la tecnologia stia prendendo il sopravvento e sempre più universitari studino su tablet e pc, le biblioteche non passano mai di moda e sono sempre tanti gli studenti che le scelgono per allontanarsi da distrazioni e rumori di casa e per dedicare qualche ora o intere giornate allo studio.

Tutte le biblioteche di Roma

Roma è piena di biblioteche, dalla più famosa Biblioteca Nazionale Centrale in via Castro Pretorio, a quelle di quartiere, che si estendono dal primo al quindicesimo municipio, sono gestite da Roma Capitale e punto di riferimento fondamentale per studenti, lavoratori freelance ma anche mamme con bambini. Sì, perché, molto spesso, all'interno di queste biblioteche sono allestiti spazi dedicati ai più piccoli, con libri e dvd adatti alla loro età.

Ecco di seguito la mappa completa delle biblioteche romane

Ogni municipio di Roma offre una ricca scelta di biblioteche. Ci sono 10 biblioteche nel primo e secondo municipio, 11 sono quelle di terzo, quarto, quinto e sesto; 8 sono le biblioteche site nei municipi settimo, ottavo, nono e decimo. E, per finire, 11 si trovano nei municipi undici, dodici, tredici, quattordici e quindici.

Qui l'elenco completo delle biblioteche di Roma divise per municipi

Concludono la mappatura delle biblioteche della Capitale anche: Biblioteca Argentina, B. Costanzo Liceo Giulio Cesare, Scaffale d'Arte Palaexpo, Biblioteche in Carcere, Bibliopoint.