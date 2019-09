Matrimonio civile, le migliori location per celebrarlo a Roma e dintorni

Il matrimonio. Ebbene sì: avete deciso di fare il grande passo, di dire il fatidico sì alla persona che amate e di farlo con il cosiddetto rito civile. Ma dove? Roma propone una serie di location - dalle più classiche alle più originali - per celebrare questo momento tanto speciale, dalla Sala Rossa in Campidoglio ai Castelli e alle Ville sparse per la Capitale e nei suoi dintorni.

Ecco dunque una selezione di posti magici dove poter celebrare le vostre nozze con rito civile a Roma e in provincia:

Location per il matrimonio civile

La celebrazione del matrimonio civile può avvenire presso la Struttura Municipale, negli Uffici di stato civile dove si svolge la procedura di pubblicazione matrimoniale, nelle giornate e negli orari di ordinario funzionamento al pubblico, per i cittadini di cui almeno uno residente a Roma,oppure presso una delle seguenti sale di rappresentanza:

Sala Rossa in Campidoglio

La Sala Rossa in Campidoglio è una location molto ambita, che va prenotata presso l’ufficio matrimoni dell’Anagrafe Centrale in via Luigi Petroselli, 50. Si chiama così per la tappezzeria rossa che la caratterizza e che la rende sontuosa ed elegante. Può ospitare fino a 20 persone sedute e 70 in piedi.

Complesso Vignola Mattei

Situato in via Valle delle Camene-Terme di Caracalla, il Complesso Vignola Mattei è un'altra location che è possibile prenotare presso l’ufficio matrimoni dell’Anagrafe Centrale per la celebrazione del matrimonio con rito civile. All'interno del Complesso Vignola Mattei si trova la chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo dove la cerimonia viene svolta.

Sala Azzurra

Ad Ostia, in piazza Regina Pacis, si trova la Sala Azzurra, una stanza dalle pareti tutte azzurre che può ospitare fino a 40 persone e che si può prenotare presso il Municipio X di Roma per la celebrazione dei matrimoni civili.

Villa Lais

Fino a qualche tempo fa era possibile celebrare i matrimoni civili anche nel cuore di Villa Lais, precisamente nell'ex cappella situata nel parco in Piazza Cagliero 20. Ma a struttura è stata ritenuta pericolante e per questo temporaneamente sospesa dal 1 febbraio 2019.

Matrimonio Civile nei dintorni di Roma

Se l'idea di sposarvi in città non vi piace e preferite trovare una location bucolica, tranquilla, un po' fiabesca e lontana dal traffico, vi suggeriemo altri luoghi dove celebrare il matrimonio civile nei dintorni di Roma

Villa Gregoriana a Tivoli

E' possibile celebrare il matrimonio civile anche a Villa Gregoriana, villa di Tivoli nonché bene FAI. Gli sposi potranno scegliere tra:

la Terrazza dell’Acropoli, con il suggestivo sfondo dei templi

il Belvedere superiore della Grande Cascata

l’area di Manlio Vopisco

il Visitor Center Gae Aulenti

L’ufficiale di stato civile cocorderà insieme agli sposi, in ragione dei giorni e degli orari di disponibilità degli spazi concessi all’interno del Parco della Villa Gregoriana, giorno e ora delle nozze. [QUI TUTTI I DETTAGLI].

Villa d'Este e Villa Adriana

Da non molto è possibile celebrare le nozze con rito civile anche presso le altre due rinomate ville di Tivoli, Villa d'Este e Villa Adriana e anche nel Santuario di Ercole Vincitore. [QUI MAGGIORI INFORMAZIONI]

Castello Orsini Cesi a Sant'Angelo Romano

Castello Orsini-Cesi, nel suggestivo borgo di Sant’Angelo Romano, in provincia di Roma, è un'altra location fiabesca per celebrare il matrimonio civile. Con i suoi merli, le sue torri, il suo interno antico, è un palazzo comunale delegato alla celebrazioni delle cerimonie nuziali con rito civile.

Palazzo Chigi a Ariccia

Se siete alla ricerca di una location barocca, Palazzo Chigi ad Ariccia è il posto giusto. Questo palazzo, progettato da Gian Lorenzo Bernini, è perfetto per celebrare un matrimonio civile ricco, importante, raffinato. Gli interessati possono rivolgere istanza al Sindaco di Ariccia, per la prenotazione della Sala da Pranzo d'Estate o all'interno di Parco Chigi ove tale rito può essere celebrato. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI E I PREZZI]

Palazzo Sforza Cesarini a Genzano

Il rito civile del matrimonio può essere celebrato anche a Genzano, presso il Palazzo Sforza Cesarini. L'antica residenza della famiglia Sforza Cesarini è una cornice magica, con vista mozzafiato sul Lago di Neri, circondata dal Parco Sforza Cesarini, un giardino davvero affascinante. E' possibile richiedere sia la cerimonia nella Sala delle Armi, che quella nel giardino.

Castello Odescalchi a Santa Marinella

Cercate un castello sul mare per dire il fatidico sì e per sorprendere tutti gli invitati? Il Castello Odescalchi di Santa Marinella permette agli sposi di celebrare le nozze in una cornice a picco sul mare. Emozionante, affascinante, romantica più che mai, in questa location è possibile celebrare ogni tipo di cerimonia, civile, religiosa e simbolica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Palazzo Savelli ad Albano Laziale

A pochi passi da Roma, nel caratteristico borgo di Albano Laziale, è possibile celebrare il matrimonio civile nello storico Palazzo Savelli. La fortezza di origine medievale, oggi è la sede del comune di Albano. Qui, precisamente nella Sala del Sindaco o in quella Nobile del Consiglio Comunale, si può organizzare la cerimonia. Le richieste di uso della Sala Nobile del Consiglio Comunale di Palazzo Savelli per le celebrazioni di matrimonio con rito civile vanno presentate al Sindaco con almeno trenta giorni di anticipo. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

