Consultori a Roma: gli indirizzi di tutte le sedi

Consultori Asl Roma 1

Via di San Giovanni in Laterano, 155 - 00184 Roma - 06.77305505/56

Via Garigliano, 55 - 00141 Roma - 06 77302661/57

Via Salaria, 140 - 00198 Roma - 06 77307704

Via dei Frentani, 6 - 00185 Roma- 06 77303585

Via Boemondo, 21 - 00162 Roma - 06.84483405

Via Dina Galli, 3 - 00139 Roma - 06.77304611

Largo Rovani, 5 - 00141 Roma - 06.77304846

Piazza Santa Maria della Pietà, 5 - Pad 5 - 00135 Roma - 06.68352856

Via San Daniele del Friuli, 8 - 06.68354761

Via Cassia, 472 - 00189 Roma -06.68354616

Via Angelo Emo, 11/L - 00136 Roma - 06.68354412

Via Angelo Emo, 13 - 00136 Roma -06.68354406

Via Pietro Gasparri, 21 - 00168 Roma - 06.68354203

Via della Stazione di Cesano, 838 - 00123 Roma - 06.68356160

Via Domenico Silveri, 8 - 00165 Roma - 06.68356320

Via Cosimo Tornabuoni, 50 - 00166 Roma - 06.68356263

Consultori Asl Roma 2

Via San Benedetto del Tronto, 9 - 00156 Roma - 06 41436334

Via di Tor Cervara, 307 - 00155 Roma - 06 41436231

Via di Pietralata, 497 - 00158 Roma - 06 41435400

Via Manfredonia, 43 - 00171 Roma - 06 41436451

Via delle Resede, 1 - 00171 Roma - 06 41436004

Via Tommaso Agudio, 5 - 00132 Roma - 06 41436420

Via delle Canapiglie, 88 - 00169 Roma - 06 41436121

Viale Bruno Rizzieri, 226 - 00173 Roma - 06 41434012

Via Duilio Cambellotti ,7 - 00133 Roma - 06 41436130

Via dei Levii, 10 - 00174 Roma - 06 41436030

Via della Stazione di Ciampino, 31 - 00118 Roma - 06 41435102

Via Casilina, 711 - 00175 Roma - 06 51008900

Piazza dei Condottieri, 34 - 00176 Roma - 06 51008553

Via Herbert Spencer, 282 - 00177 Roma - 06 51008804

Via Monza, 2 - 00182 Roma - 06 51006518

Via Iberia, 73 - 00183 Roma - 06 51008580

Via Carlo Denina, 7 - 00179 Roma - 06 51008571

Largo delle Sette Chiese, 25 - 00154 Roma - 06 51008896

Via dei Lincei, 93 - 00147 Roma - 06 51008646

Via Nicola Stame, 162 - 00128 Roma - 06 51005400

Via Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma - 06 51008322

Consultori Asl Roma 3

Lungomare Paolo Toscanelli, 230 - 00121 Roma - 06 56483024/32/29

Via della Pineta di Fregene, 76 - 00054 Fiumicino - 06 56484201/4205

Via Giorgio Giorgis, 56 - 00054 Fiumicino - 06 56484750/52

Largo Girolamo da Montesarchio, 22 - 00125 Roma - Acilia - 06 56483200

Via Serafino Belfanti, 76 A - 00166 Roma - 06 56486642/43/44

Via Arturo Colautti, 28/30 - 00152 Roma - 06 56486131/33

Via della Consolata, 52 - 00164 Roma - 06 56486536

Largo Ludovico Quaroni, 4 - 00153 Roma - 06 56486688/87

Via Brugnato, 2 - 00148 Roma - 06 56485673

Via Vaiano, 53 - 00147 Roma - 06 56485510

Largo Emilio Quadrelli, 5 - 00148 Roma - 06 56485724/5/6

Consultori Asl Roma 4

Largo Donatori del Sangue, 1 - 00053 Civitavecchia - 06 96669994/95/96/97/98

Via Valdambrini, 115 - 00058 Santa Marinella - 06 96669809

Via Nino Bixio, 27 - 00055 Ladispoli - 06 96669382/83/84/85

Via Martiri delle Foibe, 95 - 00052 Cerveteri - 06 96669320/21/22/23/23

Piazza Vittorio Veneto, 3 - 00066 Manziana - 06 99674588

Via Marco Polo, snc - 00061 Anguillara Sabazia - 06 96669771

Largo dell'Ospedale Vecchio, 8 00062 Bracciano - 06 96669124/25

Via Adriano I, 23 - 00063 Campagnano di Roma - 06 96669291/39/94

Via Regina Margherita, snc - 00060 Formello - 06 96669337

Via Guido Rossa, 37 - 00065 Fiano Romano - 06 96669110/11/12

Via Giulio Roncacci, 78 - 00067 Morlupo - 06 96669938

Consultori Asl Roma 5

Viale Mazzini, 28 B - 00015 Monterotondo - 06 9061952

Piazzale Europa, 5 - 00013 Fonte Nuova - 06 9059259

Via dei Castagni, 20 - 00012 Guidonia - 0774 779104

Via Giovanni Pascoli, 48 00012 Setteville di Guidonia - 0774 391375

Piazza Salvo D'Acquisto, snc -00018 Palombara Sabina - 0774 6545420

Piazza Massimo, 1 - 00019 Tivoli - 0774 704708/13

Largo Mazzini, snc - 00028 Subiaco - 0774 824142/3

Via di S. Francesco D'Assisi, snc - 00025 Olevano Romano - 06 9562207

Via Porta San Martino, 38 - 00036 Palestrina - 06 95322621

Via Borgo San Martino, 3 - 00039 Zagarolo - 06 95322832

Largo Oberdan, snc - 00034 Colleferro - 06 97206750

Via Valle dell'Oste, snc - 00031 Artena - 06 45681039

Via Porta Napoletana, 1 - 00034 Valmontone - 06 97223629

Consultori Asl Roma 6

Via G. Felici, 1 - 00077 Montecompatri - 06 93272893

Via Malpasso D'acqua, 2 - 00079 Rocca Priora - 06 93274569

Via Giacomo Matteotti, 59 - 00044 Frascati - 06 93272893

Via Enrico Ferri, 65 - 00040 Rocca di Papa - 06 93274187

Viale San Nilo, 4 - 0046 Grottaferrata - 06 93274128

Via San Biagio, 19 - 00049 Velletri - 06 93272436

Viale XXIV Maggio, 2 - 00047 Marino - 06 93273171

Via Mario Calò, 5 - 00043 Ciampino - 06 93275529

Via dei Castelli Romani, 2 - 00071 Pomezia - 06 93275264

Via Galleria di sotto, 6 - 00041 Albano Laziale - 06 93273353

Via Bologna, 5 - 00041 Pavona di Albano - 06 93273192

Via Antonietta Chigi, 52 - 00072 Ariccia - 06 93273432

Via Aldo Moro, 8 - 00075 Lanuvio - 06 93273146

Viale Unione Sovietica, 14 - 00045 Genzano di Roma - 06 93273582

Piazza San Francesco, 1 - 00048 Nettuno - 06 93276546

Via dei Tassi, 18 - 00040 Ardea - 06 93276156



