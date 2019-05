Come ottenere il passaporto a Roma

A volte possedere la carta d'identità non basta. Per viaggiare al di fuori dell'Unione europea, infatti, è necessario possedere un passaporto in corso di validità. Si tratta di un documento d'identità, con validità di 10 anni, che, ormai, viene rilasciato in formato elettronico (a partire dal 26 ottobre 2006), ossia in una versione composta da 48 pagine cartacee con microchip inserito nella copertina e firma del titolare digitalizzata.

Come richiedere il passaporto a Roma

Tutti i cittadini italiani possono richiedere il passaporto recandosi in questura (se si trovano in Italia) o al consolato (se si trovano all'estero). Anche per ottenere il passaporto a Roma l'iter è questo e la domanda per il rilascio del passaporto va presentata in uno d seguenti uffici:

Questura

Ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza

Stazione dei Carabinieri

Ambasciata o consolato, se risiedete all’estero

E' possibile anche accedere al sito ufficiale della Polizia di Stato, cliccare nella sezione dei passaporti e prenotare qui , giorno, data e indirizzo per consegnare la richiesta, saltando in questo modo la fila. Non solo, con un'aggiunta di 8,20 euro, è addirittura possibile ricevere il passaporto direttamente a domicilio.

Cosa serve per richiedere il passaporto

Ecco di seguito i documenti necessari da avere con sé al momento della domanda di passaporto:

Modulo stampato della richiesta passaporto

Documento di riconoscimento valido

2 foto formato tessera identiche e recenti

La ricevuta del pagamento via conto corrente postale di 42,50 euro (da versare, tramite bollettino postale sul c.c. n. 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro e con causale “Importo per il rilascio del passaporto elettronico”

Una marca da bollo da 73,50 euro

Anche i minori devono avere il passaporto in caso di viaggi fuori dall'Ue. Per i bambini da 0 a 3 anni, il passaporto ha validità 3 anni, per quelli dai 3 ai 18 anni, ha validità 5 anni.

Rinnovare il passaporto a Roma

Per rinnovare il passaporto, qualora sia scaduto, basta seguire le stesse procedure indicate per la richiesta del primo passaporto. Ma, al momento per rinnovo, ricordate di portare con voi il vecchio passaporto.

Ulteriori informazioni sulla richiesta del passaporto a Roma, le trovate qui.