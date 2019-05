Matrimonio: tutti i documenti necessari alle nozze

Chi desidera sposarsi, prima del grande giorno, dovrà necessariamente raccogliere una serie di documenti indispensabili per contrarre il matrimonio. In questa guida vi elenchiamo, dettagliatamente i procedimenti da seguire sia in caso di matrimonio civile o religioso.

Richiesta di pubblicazione matrimoniali

I futuri sposi dovranno richiedere le pubblicazioni matrimoniali presso i municipi di appartenenza. La richiesta può essere presentata indifferentemente da uno degli sposi, purché in possesso di una procura speciale dell’altro. I maggiorenni possono fare la richiesta in qualsiasi momento. I minorenni dai sedici ai diciotto anni possono presentare la richiesta solo dopo aver ottenuto il decreto di autorizzazione del Tribunale di Minorenni.

Dove fare richiesta

La richiesta di pubblicazioni si effettua presso il Municipio di residenza di uno degli sposi. Se i futuri sposi che intendono celebrare il matrimonio in Roma Capitale hanno residenze in città diverse da Roma, possono scegliere in quale dei due Comuni di residenza fare la richiesta di pubblicazione. Sarà poi l’ufficiale di stato civile di quel comune che trasmetterà a Roma Capitale la delega per la celebrazione del matrimonio. Nel caso di stranieri non residenti in Roma che intendono contrarre matrimonio nelle sale capitoline, non sono necessarie pubblicazioni e la richiesta deve essere presentata presso l’Ufficio matrimoni dell’ Anagrafe Centrale (Via Luigi Petroselli, 50 tel.06 67104428).

Cosa occorre

Gli interessati debbono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale (se sono stranieri devono presentarsi con il passaporto, per gli stranieri comunitari è sufficiente la carta d’identità del proprio paese) e sottoscrivere un modello di autocertificazione. La documentazione necessaria (certificato contestuale (residenza, cittadinanza e stato libero), copia integrale dell’atto di nascita, copia integrale del precedente matrimonio (per i divorziati), copia integrale dell’atto di morte (per i vedovi) viene acquisita dall’Ufficio Matrimoni del Municipio di appartenenza di uno dei due nubendi.

I cittadini stranieri, debbono provvedere personalmente, ad ottenere nulla-osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale presso la propria Ambasciata o il proprio Consolato con sede in Italia (la documentazione varia secondo il paese di provenienza).

I cittadini extracomunitari devono inoltre provvedere alla legalizzazione della firma del Console sul nulla-osta rilasciato. La legalizzazione viene effettuata presso la Prefettura di Roma. Se non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da una persona che faccia loro da interprete.

La richiesta di pubblicazione di matrimonio può essere effettuata tramite procura speciale non autenticata da parte di uno od entrambi gli sposi (uno sposo può anche nominare l’altro suo procuratore), accompagnata dal documento di riconoscimento del rappresentato/rappresentati. La procura conferita da un cittadino straniero residente all’estero va autenticata presso il consolato italiano del paese di residenza.

La richiesta di pubblicazione può essere presentata anche dall’autorità diplomatica o consolare nel caso in cui il matrimonio si debba celebrare all’estero. L'ufficio comunicherà successivamente la data per la promessa di matrimonio o giuramento. Il giorno del giuramento i futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare all'Ufficio Matrimoni del Municipio, per segnalare eventuali figli da legittimare in sede di matrimonio. L'Ufficiale di stato civile, verificherà l'esattezza delle dichiarazioni rese, richiederà d’ufficio la certificazione necessaria, procederà quindi alla pubblicazione per otto giorni consecutivi.

Le pubblicazioni avvengono on line nel sito internet di Roma Capitale, e nell’eventuale altro comune italiano o consolato all’estero. Il link tramite il quale si può prendere visione delle pubblicazioni a Roma è: https://www.servizi.comune.roma.it/servizianagrafici/pubblicazionimatrimoniali.

L’ufficio rilascerà il tagliando per ritirare il nulla-osta che sarà consegnato al temine delle pubblicazioni, qualora non ci siano state opposizioni al matrimonio.

Costo

1 marca da bollo da € 14,62 - ovvero 2 marche da € 14,62 se uno degli sposi risiede in un altro comune italiano o iscritto A.I.R.E- ( Anagrafe italiani Residenti all’Estero) da acquistare in tabaccheria.

Richiesta di pubblicazione di matrimonio concordatario (religioso)

Stesso iter del matrimonio civile, con l’unica differenza che - al momento della presentazione della richiesta di pubblicazione - gli sposi dovranno presentare il modello rilasciato dal parroco. Successivamente, alla fine dell’esposizione di pubblicazione, potrà essere ritirato il nulla-osta per la chiesa.

Costo

1 marca da bollo da € 14,62 - ovvero n. 2 marche da € 14,62 se uno degli sposi risiede in altro Comune o iscritto A.I.R.E- ( Anagrafe italiani Residenti all’Estero) da acquistare in tabaccheria.

Richiesta di Pubblicazione di matrimonio acattolico

Stesso iter del matrimonio civile. Gli sposi comunicheranno personalmente all'Ufficiale dello Stato Civile l'intenzione di contrarre matrimonio secondo il culto professato. In caso di celebrazione ai sensi della Legge 24 giugno 1929 n. 1159, dovranno comunicare anche il nominativo del Ministro di culto e gli estremi del Decreto ministeriale da cui risulti l'approvazione della nomina. L’appuntamento per la richiesta di pubblicazioni di matrimonio/giuramento può essere fissato dopo l’acquisizione d’ufficio dei certificati ed è strettamente dipendente dai tempi di trasmissione da parte dei comuni interessati.

N.B.

Non è necessario procedere alla pubblicazione di matrimonio, nel caso in cui i due sposi siano stranieri non residenti e senza domicilio sul territorio nazionale. E’ necessario soltanto un verbale da formare davanti all’Ufficiale di stato civile, previa acquisizione dei nulla osta delle rispettive autorità straniere.

Celebrazione del matrimonio civile

Eseguite le pubblicazioni verrà rilasciato il certificato di avvenute pubblicazioni (da presentare alla parrocchia in caso di matrimonio concordatario o al ministro di culto in caso di matrimonio acattolico) e dal 4° giorno successivo, i nubendi hanno a disposizione 180° giorni per contrarre matrimonio secondo il rito prescelto.

La celebrazione del matrimonio civile può avvenire:

- presso il Municipio di appartenenza, nel qual caso è gratuita;

- a pagamento presso una delle 4 sale istituzionali:

1) Sala Rossa in Campidoglio (da prenotare presso l’ufficio matrimoni dell’Anagrafe Centrale

in Via Petroselli, 50 Roma)

2) Complesso Vignola Mattei in Via Valle delle Camene-Terme di Caracalla (da prenotare

presso l’ufficio matrimoni dell’Anagrafe Centrale in Via Petroselli, 50 Roma);

3) Villa Lais in Piazza Cagliero n.20 (da prenotare presso Municipio IX in via Tommaso

Fortifiocca, 71);

4) "Sala Azzurra" sita in Piazza Regina Pacis 8 (da prenotare presso il Municipio Roma XIII).

Costo

il Consiglio Capitolino con deliberazione n. 38 del 7 agosto 2012 ha fissato le seguenti tariffe per

i matrimoni celebrati presso una delle 4 sale istituzionali:

se almeno uno dei nubendi è residente in Roma Capitale €. 150,00;

per i non residenti, € 1.200,00 per matrimoni celebrati nei giorni feriali (mercoledì, giovedì e venerdì);

per i non residenti, € 1400,00 per matrimoni celebrati nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica).

Il versamento può essere effettuato:

- presso la cassa del Municipio Roma Centro Storico – via Luigi Petroselli n. 50, dopo aver ritirato presso l’ufficio matrimoni il relativo modello;

- tramite versamento su c/c postale n. 94430006 intestato a “Roma Capitale – Dip.to Risorse Tecnologiche Servizi Delegati – Anagrafe - Lungotevere Pierleoni 1 - 00186 Roma”;

- tramite bonifico bancario codice iban: IT78 C 07601 03200 000094430006.