Certificato di morte: tutte le informazioni

Il certificato di morte è un documento che viene rilasciato - su richiesta dei parenti del defunto - dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del soggetto venuto a mancare o del Comune dove è avvenuto il decesso.

Certificato di morte e atto di morte: differenze

Si distingue dall'atto di morte che, invece è un atto redatto da un ufficiale di stato civile presente sul luogo del decesso che certifica la morte. Se la morte avviene in ospedale o in una casa di cura, può essere un medico o il direttore sanitario a richiedere l'atto di morte, se la morte avviene in casa, invece, sarà un familiare o l'agenzia funebre a richiederlo.

L'atto di morte è necessario per richiedere il "Certificato di morte". Quest'ultimo contiene, le generalità del defunto, e informazioni fondamentali che ne attestano ufficialmente il decesso:

nome, cognome e stato civile del defunto

data e luogo in cui è avvenuto il decesso

numero di protocollo associato alla registrazione dell’atto di morte, da cui risulta il decesso

A cosa serve il certificato di morte?

Il certificato di morte viene solitamente richiesto per successione e, dunque, eredità. Gli eredi devono presentare il documento all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla morte del proprio caro, infatti per la pratica di successione, il certificato di morte è tra i documenti richiesti.

Il certificato di morte è indispensabile anche per richiedere sospensione del pagamento della pensione erogata dall’INPS, disattivazione di utenze (luce, gas, acqua, etc.) a nome della persona che non c'è più.

Il certificato di morte può essere richiesto da tutti coloro che hanno necessità di dichiarare la morte di un soggetto. Dunque possono richiederlo non solo i parenti ma tutti coloro che dispongono dei dati anagrafici del defunto.

Come richiedere il certificato di morte

Il certificato di morte va richiesto al Comune dove il defunto risiedeva o al Comune dove è avvenuto il decesso. Per richiederlo sarà necessario compilare e consegnare l'apposito modulo da consegnare all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), all’Ufficio di stato civile o all’Ufficio Anagrafe. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Roma.

Il certidicato di morte può essere richiesto presentandosi direttamente agli sportelli del Comune oppure telematicamente. E' possibile scaricare online il modulo e, una volta compilato per intero, inviarlo via posta all’indirizzo indicato dal Comune, via fax, al numero indicato o via Pec, all’indirizzo di posta elettronica indicato.

La richiesta del certificato di morte è sempre gratuita.